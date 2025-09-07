Espectáculos y magia en el Festivalent Màgic de Almenar

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Más de 500 personas participaron ayer en las actividades programadas en la primera edición del Festivalent Màgic. Se trata de la fusión del Festivalent y la Nit del Parc Màgic que ofreció durante toda la jornada varias propuestas con juegos, talleres, espectáculos, música y gastronomía. Por la tarde tuvo lugar la inauguración de La Caseta dels Contes con un espectáculo infantil y por la noche estaba previsto que la jornada se cerrara con la actuación musical de Ruma i Fiesta.