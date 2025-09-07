CERTAMEN
Espectáculos y magia en el Festivalent Màgic de Almenar
Más de 500 personas participaron ayer en las actividades programadas en la primera edición del Festivalent Màgic. Se trata de la fusión del Festivalent y la Nit del Parc Màgic que ofreció durante toda la jornada varias propuestas con juegos, talleres, espectáculos, música y gastronomía. Por la tarde tuvo lugar la inauguración de La Caseta dels Contes con un espectáculo infantil y por la noche estaba previsto que la jornada se cerrara con la actuación musical de Ruma i Fiesta.