SEGRE

CERTAMEN

Espectáculos y magia en el Festivalent Màgic de Almenar

Un momento de la inauguración en Almenar. - AJUNTAMENT D’ALMENAR

Un momento de la inauguración en Almenar. - AJUNTAMENT D’ALMENAR

Publicado por
REDACCIÓ

Creado:

Actualizado:

En:

Más de 500 personas participaron ayer en las actividades programadas en la primera edición del Festivalent Màgic. Se trata de la fusión del Festivalent y la Nit del Parc Màgic que ofreció durante toda la jornada varias propuestas con juegos, talleres, espectáculos, música y gastronomía. Por la tarde tuvo lugar la inauguración de La Caseta dels Contes con un espectáculo infantil y por la noche estaba previsto que la jornada se cerrara con la actuación musical de Ruma i Fiesta.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking