Les Borges, invadida por gigantes

La 42 edición de la Trobada de Gegants, Grallers i Correfocs reunió ayer en Les Borges Blanques a 74 colles procedentes de varias localidades de Catalunya e incluso de Aragón. Este año la plantada fue en la plaza Europa, donde las colles se ubicaron a lo largo de dos hileras para iniciar los bailes. Entre los gigantes se encontraba Tronat, el primero impreso en 3D de Catalunya. En él se inviertieron 340 horas de impresión y 6 kilogramos de filamento. Sus autores, los diables de Els Borjuts, junto a Grup Recerca fueron los encargados del correfoc, apoyados por los Diables del Pla de Santa Maria y los Dimonis Gertans d’Artà (Mallorca). La Trobada es uno de los actos centrales de la Festa Major de Les Borges Blanques y ha sido declarada Festa Popular d’Interès Cultural. En la Festa Major, la música del baile fue a cargo de la Orquestra Metropol, mientras que The Tyets fue el plato fuerte en la zona de peñas.

Vielha también continúa en plena Hèsta Major. Hubo una carrera de bebés en el Passeg dera Libertat, que dio paso al concurso de tortillas y pasteles. Por la noche se celebró el tradicional Quinto era Hèsta y la net de penhes. hasta altas horas de la madrugada. Guissona vivió una jornada de espectáculos infantiles, sardanas, castells y la actuación de Dr. Prats y Les Coco tras el correbars. Agramunt tuvo un día lleno de actividades, entre las que destacó la actuación de los Castellers de Lleida, a los que se les entregó un obsequio por su aniversario. También hubo plantada de bestiari, correfocs, baile con la Orquestra Selvatana y concierto de Figa Flawas y La Quinta. Hoy arranca la Festa Major de Solsona, con las primeras liturgias en honor a la Mare de Déu del Claustre.