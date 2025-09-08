Sólo cuatro restaurantes de Lleida garantizan menús sin gluten: “la seguridad no está reñida con el sabor”

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Las personas celíacas en Lleida disponen únicamente de cuatro restaurantes con acreditación oficial para garantizar menús completamente libres de gluten. Esta escasa oferta sigue generando preocupación entre quienes padecen esta enfermedad, ya que el temor a la contaminación cruzada persiste a pesar de la creciente inclusión de platos sin gluten en las cartas de muchos establecimientos hosteleros.

Según la Associació de Celíacs de Catalunya, los cuatro locales certificados en la provincia son dos establecimientos de La Tagliatella, uno del Viena y el Abbiocco Brunch en la capital leridana. Este último se ha especializado en desayunos y almuerzos con una carta completamente libre de gluten y azúcar. Marina Alió, propietaria del Abbiocco Brunch, defiende que "la seguridad no está reñida con el sabor", demostrando que es posible ofrecer opciones gastronómicas atractivas y seguras para este colectivo.

La celiaquía afecta actualmente a medio millón de españoles, aproximadamente el 1% de la población, cuyo bienestar depende de la adopción de una dieta estrictamente sin gluten. Lo más alarmante es que, según datos de la Federación de Asociaciones de Celíacos de España (FACE), el 75% de los afectados desconoce su condición por falta de diagnóstico, lo que equivale a 7 de cada 10 celíacos.

El reto del infradiagnóstico de la celiaquía

Ante esta situación, la FACE considera fundamental desarrollar estrategias efectivas en atención primaria para combatir el infradiagnóstico de esta enfermedad. El principal obstáculo radica en que, contrariamente a la creencia popular, la celiaquía no siempre se manifiesta con síntomas intestinales como hinchazón, dolor abdominal, náuseas o inflamación, lo que complica su detección.

La clave para mejorar la calidad de vida de las personas celíacas es seguir una dieta estrictamente libre de gluten, algo que se ha vuelto más accesible gracias a la evolución y democratización del mercado de alimentos específicos. No obstante, comer fuera de casa sigue siendo un desafío para este colectivo, que debe extremar precauciones para evitar problemas de salud derivados de la ingesta involuntaria de gluten.