Fin de semana plagado de fiestas

La provincia de Lleida se ha llenado este fin de semana de alegría y diversión con la celebración de más de una decena de fiestas mayores a lo largo del territorio. La última en arrancar fue la de Solsona, que dio ayer el pistoletazo de salida a las suyas con la 46ª Pujada ciclista al Pi de la Torregassa, con más de un centenar de participantes y la trabucada. Por la noche hubo un Cant de Salve de l’Orfeó Nova Solsona y cantada de Havaneres. Los actos se alargarán hasta el jueves con el concierto de los Catarres como plato fuerte la noche del miércoles. En Vielha e Mijaran la fiesta continuó ayer con un día lleno de actividades, entre las que destacaron la carrera de cacharros y el desfile de Fadrins y fadrines. También Les Borges Blanques tuvo una jornada intensa de actividades para grandes y pequeños, con el primer concurso de lanzamiento de espadenya y diversas actuaciones musicales que alargaron la fiesta hasta bien entrada la madrugada. En Guissona el día se inició con una planta de Gegants y la trobada gegantera y finalizó con el correfoc y los conciertos de Akelarre y DJ Bernat. La cultura popular se apoderó de las actividades celebradas en Agramunt con el tradicional Seguici Festiu i Los Balls de Poble. Por su parte, el Àliga celebró su 30 aniversario.

También continuaron con su fiesta mayor localidades como Tremp, donde se celebró un cercavila con los gegants y donde la música se alargó hasta por la mañana debido en la Nit de Penyes. En Castelldans se proyectó una película y se llevó a cabo una cantada de Havaneres. Vilanova de Bellpuig contó con un espectáculo de danza aérea y Juncosa celebró un vermut musical y se pudo ver un espectáculo de La Cremallera. Asimismo, en Soses se celebraron las tradicionales cassoles, que reunieron a 42 colles con más de 850 personas en una comida en el carrer Major.