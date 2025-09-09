Batucada de los profesores en el inicio del curso en Maristes Lleida

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Escola Maristes Montserrat Lleida dio ayer la bienvenida al nuevo curso escolar con una sorpresa para los alumnos: una batucada interpretada por el claustro de profesores y profesoras, que se convirtieron en percusionistas por unos momentos y que llenaron el patio de ritmo, energía y emoción. El acto sirvió para iniciar el curso bajo el lema “Celebrem la vida” y también como homenaje a los 130 años de presencia de los Maristas en Lleida.