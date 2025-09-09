Batucada de los profesores en el inicio del curso en Maristes Lleida
La Escola Maristes Montserrat Lleida dio ayer la bienvenida al nuevo curso escolar con una sorpresa para los alumnos: una batucada interpretada por el claustro de profesores y profesoras, que se convirtieron en percusionistas por unos momentos y que llenaron el patio de ritmo, energía y emoción. El acto sirvió para iniciar el curso bajo el lema “Celebrem la vida” y también como homenaje a los 130 años de presencia de los Maristas en Lleida.