El Gobierno aprueba el anteproyecto de la ley que prohíbe fumar en terrazas o piscinas

Equipara los cigarrillos electrónicos a los convencionales

Dos mujeres fuman en una terraza en una imagen de archivoEFE/Alejandro Garcia

El Gobierno ha aprobado el anteproyecto de la ley antitabaco que equipara los cigarrillos electrónicos a los convencionales y prohíbe fumar y vapear en nuevos espacios como las terrazas de hostelería, piscinas o marquesinas. El Consejo de Ministros ha dado luz verde este martes a la nueva normativa antitabaco, que define nuevos espacios sin humo, aunque finalmente no introduce el empaquetado genérico.

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha asegurado que esta "profunda reforma" supondrá un "paso importante en la lucha contra el tabaquismo" y ha defendido que pone el derecho a la salud y la libertad de respirar aire limpio y "vivir más y mejor" por delante de los intereses comerciales.

