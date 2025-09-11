Identidad gastronómica de Lleida

SEGRE y la Institució Catalana d'Estudis Agraris (ICEA) tienen en marcha un concurso para encontrar el mejor plato del llano de Lleida y del Pirineo. La presentación se hizo ayer en el Aula Magna del IEI de la mano del presidente de la diputación de Lleida, Joan Talarn; la directora de SEGRE, Anna Sàez; el presidente de la ICEA, Jordi Sala, y la directora del Institut per al Desenvolupament i la Promoció de l'Alt Pirineu i Aran, Amàlia Sanz. Hasta la fecha más de 2.400 personas han participado en el concurso popular El millor plat de Lleida, en el que se podrá votar, a través de la edición digital de SEGRE y sus redes sociales, entre una docena de opciones hasta mañana. Los electores deberán elegir qué plato identifica mejor a las comarcas del llano entre la cassola de tros, pies de cerdo a la cazuela, caracoles a la llauna y a la gormanda, bacalao con samfaina y coca de recapte. En el Pirineo, las opciones son la escudella i carn d’olla, el trinxat, el arroz con carreretes, palpís de cordero, civet de jabalí y robellones con ajo y perejil.

Entre los participantes se sortearán 20 experiencias gastronómicas: diez cenas para dos personas en el restaurante La Boscana de Bellvís y diez comidas para dos personas en Casa Kiko “Lo Pigal” de Llessuí. Los ganadores se anunciarán a través de Instagram y SEGRE.

Durante la presentación, Talarn calificó de “magnífica” esta iniciativa, que se enmarca en los actos de promoción con motivo del reconocimiento de Catalunya como Región Gastronómica Mundial y de la marca Gust de Lleida. Por su parte, el presidente de ICEA recordó que la gastronomía catalana está reconocida a nivel mundial, además de contar con productos de excelente calidad. “Lleida es la despensa de Catalunya”, aseguró.

Mientras, la directora de SEGRE, Anna Sàez, explicó que los lectores encontrarán una encuesta en la edición digital del diario en la que podrán elegir el plato que más les guste. “Todos estos platos son ejemplos de cocina identitaria hecha con productos de kilómetro 0”, señaló. Por último, Sanz dijo que este concurso es un “compromiso con la calidad y la proximidad” y un “acto de reconocimiento a todas las personas que hacen posible que el Pirineo y el llano de Lleida sean un referente gastronómico y cultural”.