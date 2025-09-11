El papa León XIV recibe al obispo de Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Papa León XIV ha recibido hoy al nuevo obispo de Lleida, Daniel Palau. Durante el encuentro, el prelado leridano ha trasladado al Santo Padre la petición que "no se canse nunca de trabajar por la paz en el mundo", en un contexto internacional marcado por varios conflictos activos.

La visita se produce poco después de la ordenación episcopal de Daniel Palau en la Catedral de Lleida, una ceremonia histórica que no se celebraba en este templo desde hace 57 años. Con sólo 52 años, Palau se ha convertido en uno de los obispos más jóvenes del Estado español después de sustituir a Salvador Giménez, quien se retira después de una década al frente de la diócesis leridana.