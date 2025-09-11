Verdú despide con emoción a las Carmelites Vedruna tras 153 años de servicio al pueblo

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Verdú despidió ayer en un acto emotivo a la comunidad religiosa de las Carmelites Vedruna, que tras 153 años de presencia ininterrumpida deja el pueblo por la avanzada edad de sus cuatro integrantes (de entre 81 y 97 años) y la falta de relevo generacional. En el marco de la Festa Major, el ayuntamiento, la parroquia y la asociación Amics de Sant Pere Claver organizaron ayer un acto. El párroco, Mn. Joan, agradeció la larga dedicación de las vedrunas a Verdú, recordando su papel en la formación cristiana y el acompañamiento comunitario. Por su parte, la alcaldesa, Georgina Procter, recordó que “han llevado a cabo muchos servicios y han contribucido a fomentar la incorporación de la mujer al mundo laboral”. La alcaldesa también lamentó que dejen Verdú porque también se cerrará el edificio. Por su parte, David Tous, presidente de los Amics de Sant Pere Claver, manifestó que “hoy es un día de duelo pero sobre todo de agradecimiento por la labor educativa, religiosa y comunitaria de las vedrunas y su contribución al empoderamiento especialmente de mujeres y niñas”.

La congregación llegó a Verdú el 27 de octubre de 1872. Sus primeros años estuvieron dedicados a la enseñanza y la atención de los más pequeños, primero con una escuela y después con servicio de guardería así como ofreciendo actividades de ocio como el cine de los domingos, títeres, majorettes y tamborileros. En 1972 dieron un paso decisivo creando la cooperativa textil VEICO.