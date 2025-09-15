Éxito de público en el Festimariu, en el Alt Urgell

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La localidad de Estamariu, en el Alt Urgell, cerró ayer con gran éxito de visitantes la tercera edición del Festimariu, festival de las artes y la cultura organizado por la Fundació Planes Corts, como destacó la directora y presidenta de la fundación, Montse Ferrer. Desde el viernes y hasta la tarde de ayer se sucedieron numerosas propuestas de teatro, música, arte, letras y patrimonio, con la cita destacada de la noche del sábado en la iglesia de Sant Vicenç, cuando el presbiterio se convirtió en escenario para el concierto que ofreció la cantautora Lídia Pujol, presentando las canciones de su nuevo álbum, Babel: dels fems i les flors. La jornada de ayer contó con la proyección del documental Saó, de la Escola Folk del Pirineu, las canciones y corrandes de Lluc Dexeus y Joan Christian Simelio, degustación de quesos Fira de Sant Ermengol y circo con Improvisto’s Krusty Show.