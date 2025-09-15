Todo listo para la LAN Party de Lleida 2025, que cambia de ubicación y agota entradas

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

La 4ª edición de la LAN Party llega a Lleida este fin de semana, del 19 al 21 de septiembre, en una nueva ubicación: el Hotel Nastasi. El evento tecnológico abandona este año el complejo del Magical del Turó de Gardeny con el objetivo de atraer más público. "El Hotel Nastasi se encuentra en una zona que concentra diferentes propuestas de ocio y no está tan alejado como Gardeny", ha explicado este lunes durante la presentación del certamen en la Paeria Noé Bosch, de Gamesport Lleida, organizador del evento. Asimismo, el acto ha contado con las intervenciones de la teniente de alcalde, Carme Valls, y el concejal de Juventud, Xavi Blanco.

"El hecho proporcionar una posibilidad de estancia tan cerca lo hace más atractivo para el público de fuera de la ciudad", ha asegurado Bosch. De hecho, "el Hotel Nastasi ya registra un 80% de su ocupación", ha añadido. Para la ocasión, se habilitarán dos espacios. En primer lugar, la zona LAN (con conexión a internet) tendrá capacidad para 150 ordenadores y unas 200 personas. Las entradas se agotaron en tan solo un mes, según la organización. En segundo lugar, habrá una sala gratuita abierta al público general.

Estrenos, competiciones y profesionales

Entre las actividades programadas durante el fin de semana, destacan competiciones con jugadores profesionales a nivel estatal de juegos como Tekken y torneos de Fortnite, Mario Kart, Just Dance o Super Smash Bros, entre otros. Además, durante el evento podrán probarse videojuegos recién estrenados (como el FC26, que sale a la venta este viernes) y tendrán lugar competiciones de League of Legends con retransmisiones comentadas en catalán por primera vez en Lleida.

Uno de los platos fuertes de la edición será la Game Jam, un desafío en el que los participantes deberán desarrollar un minivideojuego en 48 horas. Los proyectos serán evaluados por un jurado especializado que determinará el ganador, promoviendo así la creatividad y el talento local en el desarrollo de juegos. Por otro lado, para los amantes del juego analógico, están previstos torneos de juegos de cartas de la mano de la tienda leridana Factoria del Joc.

Una oportunidad para la 'desdigitalización'

Bosch ha valorado el éxito de la convocatoria y ha afirmado que la LAN "aparte de hacernos estar conectados, nos ayuda a 'desdigitalizarnos', porque reúne a amigos virtuales de diferentes ciudades". En la misma línea, Blanco ha señalado que "se trata de una forma de ocio adaptada a los nuevos tiempos, que sirve como herramienta de socialización y de desarrollo de competencias dentro de una industria con cada vez más reconocimiento". Por su parte, Valls ha dicho que "los juegos forman parte de la vida de pequeños y mayores, la Paeria no puede dejar de lado esta vertiente de la cultura y del ocio".

El año pasado, el evento consiguió reunir a 220 participantes tan solo en la zona LAN, consolidándose como un referente del gaming en la ciudad.