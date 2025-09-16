El Gobierno aprueba coeficientes reductores para reducir la edad de jubilación de los bomberos forestales

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que establece coeficientes reductores para los bomberos forestales, cuya aplicación es una obligación recogida en la Ley del Derecho de Defensa aprobada el año pasado. Este coeficiente reductor se basa en una operación matemática que permite aplicar un 20% a los años trabajados para reducir la edad de jubilación, normalmente con el límite de los 60 años, salvo que se hayan cotizado 35 años.

"Es un reconocimiento a nuestros bomberos forestales. Un real decreto que establece ese coeficiente reductor para la edad de jubilación de los bomberos forestales, que son unos profesionales y además lo hemos visto especialmente durante este verano que cuentan con unas condiciones laborales y unas condiciones de trabajo durísimas", ha señalado la ministra portavoz Pilar Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Por tanto, la también ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes ha destacado que el Gobierno entendía "necesario e importante traer hoy hasta el Consejo de Ministros la aprobación de ese real decreto".