Medalla a dos centenarios en Tremp

Dos usuarios de la residencia Sant Hospital de Tremp-Sant Joan de Déu Terres de Lleida recibieron ayer una medalla con motivo de su centenario. La entrega la hizo la directora de Derechos Sociales e Inclusión en el Pirineo, Eva Jordà, en un acto en el que asistió la alcaldesa de Tremp y delegada del Govern, Sílvia Romero; el presidente del consell comarcal del Pallars, Ramon Jornada; y el gerente de Sant Joan de Déu, Jaume Capdevila, entre otros. Asimismo, en el homenaje participaron profesionales y usuarios del centro, así como familiares.