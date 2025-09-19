Una revista para inspirar a futuros científicos en Lleida

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) y la Escola d’Art Municipal Leandre Cristòfol (EAM) presentaron ayer LleidaLab, la primera revista de divulgación científica de Ponent. La propuesta quiere despertar la curiosidad de los jóvenes por la ciencia e incrementar su interés por la investigación, fomentando su pensamiento crítico. El primer número se ha editado en formato digital y físico y, entre las secciones, se pueden encontrar artículos que desmontan mitos científicos, curiosidades de animales o un monográfico de los ganadores de los últimos premios Nobel. Los textos divulgativos de los investigadores del IRBLleida se acompañan de las ilustraciones y diseño de alumnos de la EAM.

La gerente del IRBLleida, Eva López, destacó que la publicación permitirá dar a conocer la ciencia que se hace en el centro. Por su parte, Carles Bordons, director de la EAM, explicó que el proyecto ha permitido a los estudiantes de los ciclos de diseño gráfico, fotografía, ilustración y animación, aplicar los conocimientos aprendidos en un contexto profesional.

Paralelamente, se ofrecerá a los institutos la posibilidad de recibir una conferencia de la mano de un investigador o investigora del IRBLleida. Las charlas estarán orientadas al alumnado de primero de Bachillerato y expondrán uno de los temas de la revista.