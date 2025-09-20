Acudam: medio siglo de inclusión

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La zona de acceso a la escuela de primaria de El Palau d’Anglesola es el primer escenario elegido para la exposición fotográfica con la que la asociación Acudam celebra su 50 aniversario. La muestra repasa, en imágenes y textos, la evolución de la entidad desde sus orígenes en los años 70 hasta la actualidad. Esta asociación de Mollerussa que acompaña proyectos de vida de personas con discapacidad cuenta, desde junio, con nueva presidenta: Enriqueta Sala. Durante el acto, explicó que la muestra visitará 22 municipios de la comarca y localidades cercanas. “Queremos que toda la ciudadanía nos conozca”, afirmó, “y que participe en el futuro de la entidad”.

Sala destacó que, además de la exposición, se organizarán talleres para escuelas e institutos. “Nuestro objetivo es sensibilizar a niños y jóvenes sobre la diversidad y la inclusión”, añadió. La presidenta insistió en que el proyecto busca abrirse a la comunidad: “Queremos que los usuarios participen en la vida de los pueblos, en las fiestas y en las actividades locales. Que estén integrados en la sociedad”.

El alcalde de Palau d’Anglesola, Francesc Balcells, agradeció que la muestra se estrenara en su municipio y puso en valor la tarea de la entidad: “Acudam acompaña proyectos de vida. Lleva medio siglo haciéndonos de espejo y ayudándonos a ser mejores personas”.

También intervino el presidente de la Diputación de Lleida, Joan Talarn, que subrayó el papel de la asociación como referente en el Pla d’Urgell: “Esta exposición es un homenaje a las familias, profesionales y usuarios que han hecho posible estos 50 años”.

El acto finalizó con la apertura simbólica de la exposición, en la que participaron autoridades, usuarios y familias.

Actos hasta abril

El programa de actividades de Acudam para el 50 aniversario se prolongará hasta abril del próximo año, con actos en diferentes municipios, charlas, talleres y propuestas de participación ciudadana. “Los retos no se acaban nunca”, apuntó Sala, que recordó que la entidad sigue adaptándose a nuevas necesidades, como el aumento de casos de salud mental. “Queremos seguir siendo un referente en inclusión social durante el próximo medio siglo”.