La campaña “Igualando Derechos” sobre el Alzhéimer llega a la estación de Lleida Pirineos

Con motivo del Día Mundial del Alzhéimer, que se celebra el 21 de septiembre, la Confederación Española de Alzhéimer y otras Demencias (CEAFA) y Adif han impulsado una campaña conjunta para reclamar un trato justo, digno y específico para las personas afectadas y sus familias.

Hasta el 25 de septiembre, el vídeo Igualando Derechos se emitirá en las pantallas digitales de varias estaciones ferroviarias de España, entre ellas la de Lleida Pirineos, con el objetivo de visibilizar las reivindicaciones del colectivo. Según CEAFA, a medida que avanza la enfermedad los derechos de las personas se ven progresivamente limitados.

Esta acción forma parte del protocolo de colaboración firmado recientemente entre CEAFA y Adif, con una duración inicial de cuatro años, que busca desarrollar actividades con impacto social en torno al Alzhéimer y otras demencias.

La presidenta de CEAFA, Mariló Almagro, ha destacado que la campaña “permite acercar a la sociedad una realidad que a menudo pasa desapercibida”, mientras que Jonathan Sánchez, subdirector de Responsabilidad Corporativa y Sostenibilidad de Adif, ha remarcado “el papel de las estaciones como altavoz para transmitir este mensaje a miles de viajeros”.