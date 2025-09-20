El Mamapop rememora los guateques de los años sesenta

Publicado por NÚRIA CODONY Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

La Llotja de Lleida volverá a vibrar este noviembre contra el cáncer de mama con una nueva edición del Mamapop, el espectáculo solidario que este año celebra su 11ª edición con un nuevo formato, un guateque inspirado en la década de los 60 y en el que se versionarán algunos de los éxitos de artistas como Nino Bravo, Jeanette o Julio Iglesias, entre otros. Todos estos clásicos del pop español contarán con el acompañamiento de la Orquestra Simfònica Julià Carbonell, que actuará en el escenario de la Llotja junto a un equipo de más de 50 profesionales bajo la dirección artística de Josep Maria Bossa y la dirección de Alfons Pérez.

Hace más de una década que el Mamapop recauda fondos para la investigación del cáncer de mama, y en sus ediciones anteriores consiguió un total de 374.000 euros destinados al Instituto de Investigación Biomédica de Lleida (IRBLleida). Como cada año, la iniciativa cuenta con el apoyo del ayuntamiento y de la Diputación, así como de entidades privadas como la Obra Social “la Caixa”, una de las principales patrocinadoras.

Acto de presentación

Durante la rueda de prensa en el Parador de Lleida para presentar la nueva edición, el fundador del proyecto, Manel Simon, destacó que este ‘guateque’ será “un show rompedor, con una producción artística y musical de primer orden que va a fascinar al público”. Representantes institucionales de la ciudad, como la teniente de la Paeria Carme Valls, pusieron en valor la generosidad de los leridanos, “que siempre responden en cuestiones solidarias”. También estuvieron presentes en el acto el director del IRBLleida, Diego Arango, Digna de Torres, presidenta de ADIMA Lleida, y Agustí Jiménez, vicepresidente de la Diputación y alcalde de Torre-serona, localidad que cederá la sala de baile del pueblo para hacer el último ensayo general del Mamapop. Los espectáculos que conformarán esta nueva edición tendrán lugar los días 28, 29 y 30 de noviembre y el 10 de enero de 2026, justo después de la navidad. Las entradas se pueden adquirir a través de su página web o presencialmente en la escuela de música L’Intèrpret y en el Inlingua.