Mil km en bici para apoyar a Down Lleida

La asociación Down Lleida y la iniciativa solidaria Marcha a Marcha, impulsada por empleados y colaboradores de la empresa leridana Serveto, presentaron ayer el documental En nom d’ells. El audiovisual recoge la experiencia del reto ciclista solidario que este año llega a su cuarta edición y que ha unido Lleida y Lausana, en Suiza. Un equipo de nueve ciclistas ha recorrido más de 1.000 kilómetros en bicicleta para dar visibilidad a la labor de Down Lleida. En anteriores ocasiones esta iniciativa dio visibilidad a Aspamis y Afanoc.