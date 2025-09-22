OCIO
Broche de oro real para el Obert
La boda de Ramon Berenguer IV con Petronila de Aragón marcó el punto y final de un fin de semana repleto de actividades en el Centro Histórico. Con un centenar de actos en tres días
El Centro Histórico de Lleida cerró ayer una nueva edición de su Obert, que destacó por la gran afluencia de personas que congregaron su centenar de actividades y que se cerró por todo lo alto: con una boda, concretamente, la de Ramon Berenguer IV con Petronila de Aragón en la Seu Vella. El enlace tuvo lugar en ese mismo enclave hace 875 años y supuso la creación de la Corona de Aragón y su recreación corrió a cargo de la Associació de la Festa de Moros i Cristians, que reunió a centenares de personas. El espectáculo relató de forma detallada y acompañada de música de la época cómo se fraguó este enlace entre el conde de Barcelona y la hija del rey de Aragón, Ramiro II, así como las conversaciones que mantuvo previamente con el rey Alfonso VII de León y cómo renunció a este acuerdo para esposar a Petronila con Ramon Berenguer y unir Aragón y Catalunya. Toda una lección de historia contada con rigor pero también con toques de humor, actuaciones, bailes y monólogos por parte de las decenas de actores de todas las edades que participaron y que se llevaron un largo y sonoro aplauso del público asistente, que dejó la Seu Vella sin asientos libres. La lluvia hizo acto de presencia justo en el momento del enlace real y provocó que algunos de los asistentes en primera fila se mojaran y tuvieran que reubicarse para seguir el espectáculo.
En enlace de Ramon Berenguer IV y Petronila de Aragón fue el colofón perfecto a un fin de semana de conciertos, espectáculos y actividades infantiles por todo el Centro Histórico. El concejal de Participación, Roberto Pino, recordó que es la edición número 16 del Obert y que “ha sido de las más importantes en cuanto actividades programadas, con aproximadamente un centenar, y las entidades que han participado, alrededor de unas sesenta. Todo se ha desarrollado con normalidad, sin incidentes y la lluvia nos ha respetado”. Destacó que con el Obert “hemos implicado a toda la ciudadanía a venir al Centro Histórico para conocer sus lugares y reivindicar este barrio, que muchas veces no tiene la imagen real y que se merece”. Añadió que las actividades infantiles, la ruta del vermut, así como la muestra gastronómica y de bailes han sido las más multitudinarias de este certamen.
En la agenda de ayer, hubo una ruta de vehículos clásicos por el Centro Histórico y un espectáculo infantil en la plaza de l’Ereta sesiones de vermut musical y visitas guiadas por la el Turó de la Seu Vella y el Castell del Rei-La Suda. Unas actividades que, junto con la boda real, sirvieron para reivindicar, un año más, el barrio que es el corazón de la ciudad.