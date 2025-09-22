Expoclàssic de Mollerussa cierra con éxito su 30 edición

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

Fira de Mollerussa clausuró ayer con éxito la edición número 30 de Expoclàssic y la quinta del Mercat d’Antiquaris i Brocanters, en una convocatoria que atrajo numeroso público y dejó a los expositores con la intención de repetir el próximo año. Así lo afirmó el alcalde y presidente de Fira de Mollerussa, Marc Solsona, quien asistió a primera hora a la salida de la 31 Trobada de Motos Clàssiques. La concentración incluyó un recorrido de unos ochenta kilómetros con parada en Montgai y contó con la participación del vicepresidente del ente ferial, Joel Bastons. A su regreso a los pabellones, los inscritos visitaron el recinto ferial y, posteriormente, se llevó a cabo un sorteo de regalos.

En total, 73 expositores participaron este año en Expoclàssic; 39 en el mercado de accesorios y coleccionismo de automóviles y motocicletas y 34 en la zona dedicada a anticuarios. Con Expoclàssic, Fira de Mollerussa da inicio a su calendario de actividades de otoño, que continuará con la 24 edición del Concurs de Pintura Ràpida Ciutat de Mollerussa la mañana del próximo domingo.