SEGRE
successos 

Apuñalan a un hombre en una pierna y un brazo en la calle Balmes de Lleida

FERIAS

Expoclàssic de Mollerussa cierra con éxito su 30 edición

Con la Trobada de Motos Clàssiques

La salida de la Trobada de Motos Clàssiques. - FIRA DE MOLLERUSSA

La salida de la Trobada de Motos Clàssiques. - FIRA DE MOLLERUSSA

Publicado por
Joan Gómez

Creado:

Actualizado:

Fira de Mollerussa clausuró ayer con éxito la edición número 30 de Expoclàssic y la quinta del Mercat d’Antiquaris i Brocanters, en una convocatoria que atrajo numeroso público y dejó a los expositores con la intención de repetir el próximo año. Así lo afirmó el alcalde y presidente de Fira de Mollerussa, Marc Solsona, quien asistió a primera hora a la salida de la 31 Trobada de Motos Clàssiques. La concentración incluyó un recorrido de unos ochenta kilómetros con parada en Montgai y contó con la participación del vicepresidente del ente ferial, Joel Bastons. A su regreso a los pabellones, los inscritos visitaron el recinto ferial y, posteriormente, se llevó a cabo un sorteo de regalos.

En total, 73 expositores participaron este año en Expoclàssic; 39 en el mercado de accesorios y coleccionismo de automóviles y motocicletas y 34 en la zona dedicada a anticuarios. Con Expoclàssic, Fira de Mollerussa da inicio a su calendario de actividades de otoño, que continuará con la 24 edición del Concurs de Pintura Ràpida Ciutat de Mollerussa la mañana del próximo domingo.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking