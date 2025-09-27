Las Festes de la Tardor de Lleida ya están en danza

Sardanas en la plaza Paeria. Tras finalizar la lectura del pregón, la plaza Paeria acogió una ‘ballada’ de sardanas que reunió a decenas de participantes. Bailaron al son de la música de la Cobla Tàrrega. - AMADO FORROLLA

“La danza no es solo arte, es el lenguaje del corazón, memoria viva y amor hecho movimiento”. Con esta reivindicación de la disciplina artística inauguraron ayer las Festes de la Tardor de Lleida sus cuatro pregoneras. Irene Cascos, Montse Lozano, Sandra Macià y Rosa M. Sánchez son referentes del mundo de la danza en la ciudad con más de 25 años de trayectoria a sus espaldas. Hoy en día, continúan dejando huella en el sector como artistas, creadoras, pedagogas y emprendedoras culturales. Sus palabras estuvieron acompañadas por la actuación de cinco bailarines desde los ventanales del edificio de la Paeria. “La danza forma parte de la vida cultural y social de nuestra ciudad. Continuaremos luchando para que sea reconocida y amada como se merece”, declararon durante el discurso. Un grupo de manifestantes irrumpió al final del acto y leyó un escrito en favor a Palestina y en contra de Israel.

Una ballada de sardanas amenizada por la Cobla Tàrrega sucedió a la lectura del pregón en la misma plaza, mientras que en la plaza Sant Joan la Banda Municipal de Lleida ofreció un concierto con las mejores melodías de compositores como Offenbach y Beethoven. En la plaza del Dipòsit la banda de versiones de Ponent Band The Cool hizo bailar y disfrutar a su público y, por su parte, el Auditori Enric Granados fue escenario del concierto de la banda barcelonesa Elefantes, que celebran tres décadas de carrera.

La programación de actos continúa hoy a las 10.00 con un espacio de ajedrez en la calle Vila de Foix y un curso gratuito en el rocódromo de Boulder Indoor (calle Térmens). Asimismo, Pixie Dixie, Ondina y el DJ Santi Roig son algunos de los talentos locales que pondrán música a la jornada en diferentes puntos de la ciudad (ver agenda). Paralelamente, las puertas de la feria Mos abrirán a las 10.30 en Fira de Lleida (más información en la página 8).

Las bestias de la cultura popular, convocadas en la Animalada

En el marco de las fiestas, el Col·lectiu Cultural de Cappont de Lleida organiza hoy la tercera edición de la Animalada, un encuentro de bestiari popular que hará bailar a pequeños y mayores. La actividad se dividirá en dos sesiones: la infantil (10.30, en los jardines Zoe Rosinach) y la joven (22.00, en la plaza Blas Infante). Los más pequeños pueden llevar sus propios capgrossos, gegantons y mini bèsties ferotges, para hacerlos bailar por las calles del barrio. En cuanto a la música, habrá grallers y tabalers, pero también sonarán grandes éxitos del momento.