Las bèsties del foc y la pólvora reinaron ayer en el centro de Lleida durante la Gran nit de Foc de Canya de la Banya, celebrada en el marco de las Festes de la Tardor. Entre las estrellas del evento, destacaron los Marraquets, que este año cumplen dos décadas. Asimismo, también estuvieron presentes lo Drac Carrincló, de los Diables de Lleida, los Dimonis dels Trons y el Marraco. Se esperaba la participación de figuras invitadas como el Esparver de Falset, el Drac de la Múnia y la Puput de Alcarràs. La Banda Retocada, los Carreter-colla de grallers y Xip Xap animaron musicalmente la fiesta, que tuvo como preámbulo el correfoc infantil.

Por la mañana, la Animalada infantil reunió a una multitud de familias que disfrutaron del bestiari del Col·lectiu Cultural Cappont y de otras entidades catalanas, así como de un espectáculo protagonizado por el payaso Tortelini. En la pista de La Panera, los juegos de madera despertaron el equilibrio, el ingenio y la habilidad de los más pequeños. Asimismo, tuvo lugar un taller de ball de bastons cuyos participantes aprendieron sus pasos básicos. Más tarde, fue el turno de los conciertos de la banda Ondina y la cantautora Paula Milara –quien anunció la edición de su primer EP– en el escenario de la plaza Sant Joan. Paralelamente, en la plaza del Dipòsit, Pixie Dixie ofreció un directo con su mejor música. De forma simultánea, el escenario de la calle Cavallers acogió un vermut electrónico de la mano de Javi Bervis y Coolkin. Por la tarde y hasta la noche, fue el turno de las actuaciones de Abril, DJ Santi Roig y la banda La Loca Histeria, también en la plaza del Dipòsit. También estaba prevista una muestra de danzas tradicionales a cargo del esbart Arrels Lleida y la Animalada juvenil en la plaza Blas Infante.

Hoy será el turno de la diada de Sant Miquel, por lo que los Castellers de Lleida actuarán en la plaza Paeria acompañados de los Capgrossos de Mataró, la Colla Vella dels Xiquets de Valls y los Nens del Vendrell. El programa completo de las Festes de la Tardor se puede consultar en la web paeria.cat.