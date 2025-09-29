Tradición y música por todo lo alto

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La tercera jornada de las Festes de la Tardor de Lleida acogió ayer uno de los actos más emblemáticos y esperados de la celebración, la Diada de Sant Miquel, que reunió a una multitud de personas en la plaza de la Paeria. El acto se celebró con los Capgrossos de Mataró, la Colla Vella dels Xiquets de Valls y los Nens del Vendrell como colles invitadas. Por su parte, los Castellers de Lleida cargaron y descargaron un 7d8, el primero de la temporada y la segunda vez que se levantó en la plaza de la Paeria, entre otros castells. En cuanto al resto de colles, uno de más destacados fue el 5d9 amb folre de la Vella dels Xiquets de Valls, que ya estrenaron en la misma ubicación en 2017.

Durante la mañana, en la pista de la Panera, PonentCirc ofreció un taller de técnicas aéreas, malabares, aeroyoga y equilibrios para todas las edades. Paralelamente, la calle Cavallers acogió un taller de danzas tradicionales del Pirineo y un bingo musical. Asimismo, una ballada de swing y un taller de jazz steeps en la plaza Sant Joan dieron a conocer al público algunos de los principales pasos de este estilo de baile. Los más pequeños también pudieron disfrutar del espectáuclo Disco per xics de Fadunito, en la plaza del Dipòsit.

Durante la tarde, el escenario de la calle Cavallers acogió la 7ª edición del Festival Cultura Urbana, donde diferentes grupos de la ciudad mostraron su talento a través de la música y la danza. En la plaza Sant Joan, los grupos Peix Fregit y Arrels de la Terra Ferma protagonizaron la tradicional cantata de habaneras, una de las propuestas más populares del programa. Por su parte, el Cafè del Teatre acogió el concierto del coro Veus.kat, que ofreció un repertorio de góspel, jazz y música moderna en catalán. También por la tarde, en el escenario de la plaza del Dipòsit, se volvió a ofrecer música de forma ininterrumpida con el rock de proximidad del grupo Última Hora y DJ Joseph y DJ Mamomo, que hicieron revivir al público con los mejores éxitos de los años 80 y 90.

La fiesta concluye hoy con el tradicional Seguici (11.00 horas, plaza Paeria) y el Castell de focs (22.00 horas, río Segre), entre otros actos. La programación completa se puede consultar en la web www.paeria.cat.