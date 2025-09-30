Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Después de la Festividad nacional de Cataluña, el pasado 11 de septiembre, y de las recientes Fiestas de Sant Miquel en la ciudad de Lleida, este lunes 29 de septiembre, muchas personas buscan sus agendas para consultar cuándo volveremos a tener festivo a Lleida. Pues bien, la realidad es que, a partir de ahora, hará falta que los ciudadanos se las ingenien si quieren hacer puente, porque el siguiente festivo en la ciudad no llegará hasta diciembre.

En concreto, durante el puente de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre. Este año, el día 6 de diciembre cae en sábado, así que la mayoría no aprovecharán el festivo, pero el día 8 de diciembre será el lunes y, de esta manera, mucha gente aprovechará para hacer puente.

El resto de festivos caen en fin de semana

Hasta entonces, el resto de festivos siempre serán durante el fin de semana. El primero de ellos, dentro de dos semanas, para el día del Pilar, el 12 de octubre, será durante un domingo. El siguiente, el de Todos los Santos, el 1 de noviembre, también cae en fin de semana, esta vez, en sábado.

Una Navidad llena de festivos y de puentes

La situación cambia totalmente por Navidad: el 25 y el 26 de septiembre, los días de Navidad y Sant Esteve, caen en el jueves y viernes, unas fechas perfectas para poder celebrar estos días en familia y poder volver el 29 a trabajar habiendo digerido todos los canelones. Fin de Año cae en jueves, así que muchos aprovecharán para hacer puente el día 2, y el día de Reyes, el 6 de enero, es un martes, así que también se puede aprovechar el día anterior, el de la cabalgata, para hacer más vacaciones durante Navidad.