Un centenar de identificados y sólo un detenido en los controles de armas blancas en les Festes de la Tardor de Lleida

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

Durante el transcurso de las Festes de la Tardor, la Guardia Urbana desplegó un dispositivo especial reforzado con un centenar de agentes cada día, una cincuentena de ellos en el Centre Històric. La teniente de alcalde de Seguridad, Cristina Morón, explicó que se instalaron diferentes controles en las zonas del barrio con más actividad –como la plaza del Dipòsit, las calles Veguer de Carcassona, Tallada, Sant Martí y alrededores–, en el marco del Plan Daga, para la detección de armas blancas.

La policía identificó a un centenar de personas y solo se produjo un arresto por tenencia de armas, según detalló. Asimismo, Morón describió las fiestas como “muy tranquilas” y afirmó que “la ciudadanía ha sabido disfrutar de los actos de manera cívica y responsable”.