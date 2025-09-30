Los dos pueblos de Tarragona que han batido récords históricos de lluvia

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Las lluvias torrenciales que han azotado las Terres de l'Ebre desde el pasado domingo han dejado registros históricos de precipitación en Tarragona. Las estaciones meteorológicas de Amposta y els Alfacs han pulverizado este lunes sus récords de lluvia diaria, superando ampliamente los máximos acumulados desde que comenzaron a recopilar datos hace 33 y 31 años, respectivamente.

En la localidad de Amposta, el fenómeno meteorológico ha alcanzado una intensidad extraordinaria. Durante la madrugada, en apenas dos horas se recogieron 171 mm de precipitación, mientras que el acumulado total del día ha ascendido hasta los 273,5 mm. Esta cifra deja muy atrás el anterior máximo histórico de 144,2 mm, que databa del 1 de abril de 2020. La estación dels Alfacs, situada entre La Ràpita y Alcanar, también ha superado su umbral histórico al registrar 208,1 mm, cuando su anterior marca máxima era de 149,2 mm, medida el 22 de septiembre de 2001.

Además de estas dos localidades, otros puntos de la zona han presentado registros de lluvia igualmente significativos durante la jornada. Según los datos provisionales facilitados por el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), en l'Aldea se han contabilizado 148,5 litros por metro cuadrado, mientras que en les Cases d'Alcanar la cifra ha alcanzado los 111,4 mm.

Medidas excepcionales ante las inundaciones

Las comarcas del Baix Ebre y el Montsià son las zonas más afectadas por este episodio de lluvias excepcionales. Como respuesta a la gravedad de la situación, Protección Civil activó el sistema de alertas móviles para los residentes de estas comarcas, instando a la población a extremar las precauciones.

La Generalitat tomó medidas preventivas y decretó la suspensión de clases en todos los centros educativos de ambas comarcas durante la jornada del lunes. Por su parte, la Universitat Rovira i Virgili (URV) también ha cancelado toda actividad presencial en su Campus Terres de l'Ebre, ubicado en Tortosa, y ha recomendado evitar desplazamientos desde estas áreas hacia el resto de sus instalaciones universitarias.