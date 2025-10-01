La Ruta de la Tapa de Lleida 2025, con 32 restaurantes

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

La Ruta de la Tapa de Lleida dará mañana el pistoletazo de salida a su novena edición, que se prolongará hasta el 2 de noviembre bajo el lema Assaborir Lleida. Un total de 32 establecimientos se han sumado este año a la iniciativa, que tiene como objetivo de poner en valor la gastronomía, la hostelería y el comercio de la ciudad. “En esta edición tenemos menos participantes (en la anterior fueron 61), seguramente, porque hemos atrasado las fechas del evento”, que solía comenzar en septiembre, explicó Ramon Solsona, gerente de la Federació d’Hostaleria de Lleida. Cada local ha presentado su propia propuesta de tapa elaborada con productos de proximidad y el asesoramiento de la chef Susana Aragón. Las recetas optarán al concurso para ser reconocidas como la mejor tapa de la edición, de la mano de un jurado especializado. Asimismo, el público podrá votar sus favoritas a través de un código QR y participar en sorteos.

El Centre de Producció Mahou San Miguel acogió ayer la presentación de la edición, que incluyó una mesa redonda y un showcooking a cargo de Aragón y del ganador de la pasada edición de la Ruta, Modest Ribes, chef de La Masia. “Estamos muy contentos de la evolución que ha tenido el proyecto y de sus valores, ya que impulsa la pequeña empresa, promueve la competición sana entre restaurantes y está abierto a acoger nuevos participantes”, aseguró Solsona.