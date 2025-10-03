Ovelles Negres Solidàries, en huelga por falta de apoyo

La entidad sin ánimo de lucro Ovelles Negres Solidàries de Lleida inició el miércoles una huelga indefinida para reclamar más apoyo institucional. La presidenta de la entidad, Laura Perpiñà, explicó ayer a SEGRE que han reclamado a la Paeria una ayuda económica directa, ya que no tienen capacidad para poder presentarse a la convocatoria de subvenciones. Asimismo, pidieron al ayuntamiento un local donde poder almacenar los muebles que les donan, ya que el suyo, en la calle Boqué, no hay más espacio y, además, no cuentan con las condiciones necesarias ni siquiera tienen agua. Por eso, han pedido una reunión con el alcalde y hasta entonces han parado la recogida y la entrega de material a las familias derivadas desde servicios sociales y otras entidades. Según Perpiñà, el 80% de las derivaciones proceden de la Paeria. Hasta este verano, han atendido a más de 3.000 personas con la entrega de material como ropa, muebles, libros o juguetes.

Por su parte, el concejal de Acción e Innovación Social, Carlos Enjuanes, señaló que han “evaluado varias posibilidades” para un nuevo local “viable”, aunque todavía no lo han encontrado. Asimismo, dijo que la entidad ha optado por no presentarse a la convocatoria de subvenciones. Tras reconocer su labor, mantuvo las “puertas abiertas” para hablar de la situación.