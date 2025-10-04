Los Vinari premian a siete vinos de la DO Costers del Segre

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Premis Vinari volvieron a reconocer ayer la excelencia de los vinos y espumosos de Catalunya en su trece edición en una gala en el Teatre Casal de Vilafranca del Penedès, que seguía al cierre de esta edición. En esta ocasión se reconocieron siete vinos leridanos, con especial mención para Castell del Remei y Carviresa, con dos medallas cada bodega. Este año han tenido especial protagonismo los vinos de la Conca de Barberà y los espumosos de Corpinnat. Así, el Millor Vi Català 2025 fue el Grans Muralles 2020 de la Família Torres (DO Conca de Barberà) mientras que el Millor Escumós Català 2025 fue para el Maria Bernet 2014 del Celler Júlia Bernet (Corpinnat).

Por su parte, la DO Costers del Segre de las comarcas leridanas se llevó cuatro medallas de plata y tres de oro. Especial reconocimiento tuvo Carviresa de Tàrrega, con una medalla de oro para Sot Neral Syrah 2024 en Tintos jóvenes y una de plata para 3 Setmanes Rosat 2024, en Vinos Rosados. También obtuvo un doble galardón Castell del Remei, con medalla de plata para Gran Reserva Blanc 2019 en la categoría de Blancos Crianza y Finca Barqueres 2022 en la de Tintos Crianza. Entretanto, el Agaliu 2023 de L’Olivera de Vallbona de les Monges, que ha celebrado su 50 aniversario, obtuvo una medalla de oro en la categoría de Blancos Crianza. El otro galardón dorado fue para Roc Nu 2013, de Clos Pons de L’Albagés, en la categoría de Tintos de Guarda. Completa el palmarés de la DO leridana el Espurlent 2023, del Celler El Vinyer de Tremp, con una plata en Blancos de Crianza.

En la gala también se entregaron los premios especiales, entre ellos al Millor Celler, que recayó en Vallformosa con 13 medallas mientras que el Vinari a la Trajectòria Professional en el Món del Vi fue para Joan Juvé i Santacana, presidente de Juvé & Camps, tercera generación de un linaje dedicado al espumoso.

Entretanto, el Premi Vinari Gràfiques a la Millor Etiqueta fue para Ethèric Blanc de Noirs, de Vinyes d’Olivardots (DO Empordà) y el Vinari Nissal al Millor Projecte Ecològic recayó en Espelt viticultors. Asimismo, se entregó el Vinari AGBAR a la mejor iniciativa de recuperación de viña a Grameimpuls, del ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet. También fue reconocido Álvaro Ribalta, el Master of Wine español más reciente, por la Promoción Internacional del Vino Catalán.