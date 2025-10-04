The Tyets, en el Bambú Club de Lleida como dj’s

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El Bambú Club de Lleida, junto a la discoteca Biloba, acogió ayer por la tarde una de las sesiones Coffee Parties de Ron Pujol, con el popular dúo de Mataró The Tyets convertido durante unas horas en dj’s. Oriol de Ramon y Xavier Coca protagonizaron así una cita musical íntima, con aforo limitado, en su nuevo formato exclusivo de Dj set house-tech. En la velada también estaba prevista la participación de los dj’s Alex O’clock y Matt Lasong. La pareja de cantantes, que saltó a la escena musical catalana en 2018 con su primer trabajo discográfico, Trapetón, y que saltó a la popularidad en 2023 con la canción ‘sardanística’ Coti x coti, estrenó este verano este formato de dj’s de ritmos house-tech con notable acogida del público. Se trata de actuaciones pensadas para generar una conexión directa entre artistas y público, en salas con aforo limitado.