Musiquem Lleida!, de sala y de calle

El festival Musiquem Lleida! vivió ayer una nueva muestra de su esencia: acercar la música de calidad a la calle y a espacios patrimoniales de la ciudad para compartirla con todos. Seis conciertos gratuitos y de gran diversidad estilística conformaron la programación de la segunda jornada, confirmando la vitalidad de una cita musical que celebra 20 años de historia. El guitarrista andaluz Ángel Jesús López abrió la jornada en el Museu de Lleida, rodeado de obras de arte en un recital íntimo y sorprendente que permitió redescubrir composiciones olvidadas del repertorio guitarrístico. El patio del IEI tomó el relevo con un singular concierto de ‘fusión’ del timple canario y la guitarra clásica a cargo de Dalek Dúo. La sesión matinal culminó al mediodía en una abarrotada plaza Paeria, que disfrutó del cuarteto vocal Immortality, una formación surgida del Orfeó Lleidatà.

La música coral abrió en el IEI la sesión de tarde, con el repertorio polifónico de la Coral Spiritual Mallorca a l’Octava. A media tarde, la plaza Paeria se ‘transformó’ en un club de jazz con el sexteto liderado por el leridano Arnau Torné. La jornada finalizó de noche en la plaza Ricard Viñes con la cantante argelina Neila Benbey al frente de un trío. Hoy domingo, conciertos en la plaza Paeria (11.30) y la Universitat de Lleida (10.30 y 12.30) antes de la clausura en el Auditori con la Coral Shalom y el Cor Cererols (19.00, 10€).