Una carnicería de Balaguer, premiada como comercio innovador

Galardón de la Generalitat para el establecimiento París, fundado en 1983

El equipo de la carnicería París de Balaguer.Carnicería París

La carnicería París de Balaguer, dirigida por Ana París y Toni Guillaumet, se ha alzado con el premio al comercio más innovador en los galardones Premis Nacionals de Comerç 2025 que otorga la Generalitat. Esta distinción reconoce su apuesta por la innovación, la sostenibilidad y el valor artesanal, así como el papel de su equipo, que ha sabido adaptar la tradición familiar a las nuevas tendencias del sector. 

La carnicería, que fue fundada el año 1983, elabora cerca del 80% de sus productos combinando técnicas tradicionales con nuevas tecnologías. Además, cuenta con una tienda el línea. París y Guillaumet también formaron parte de la selección española de carniceros y ganaron el premio a la mejor elaboración de cerdo del mundo en la World.

