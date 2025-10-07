Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el jueves pasado a una mujer de 57 años por, presuntamente, haber cometido un robo con fuerza de joyas en Mollerussa, y a un joyero de 64 años por haberle comprado las joyas robadas.

A a la mujer ya la detuvieron el pasado agosto por robar en las casas donde limpiaba y, a raíz de eso, los Mossos destaparon este nuevo caso de robo, en este caso en Mollerussa.

La mujer habría trabajado sólo dos días en esta casa de Mollerussa como señora de la limpieza, en el 2022, y aprovechó estos días para cometer el robo. Utilizó una llave para abrir una cómoda con joyas y monedas de oro que superarían los 9.000 euros de valor. Entonces le habría vendido las piezas al joyero detenido, también del Pla d'Urgell.

Los familiares de la casa tuvieron sospechas desde el primer instante y la señora de la limpieza los confesó el robo, pero no denunciaron por la intimidación que recibieron de ella y su marido.

El joyero detenido ya ha quedado en libertad después de declarar ante el juez y la señora de la limpieza pasó el viernes a disposición judicial en Lleida.