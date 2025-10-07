La Banda Simfònica Unió Musical actúa en València

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Banda Simfònica Unió Musical de Lleida (BSUM) volvió a actuar en tierras valencianas tras ocho años, el pasado sábado por la tarde en el marco de la sexta edición del ciclo de bandas Ara Sona Riba-roja. Se trata de un encuentro organizado por el ayuntamiento de Riba-roja de Túria (València) y la Societat Unió Musical del municipio. El grupo leridano, bajo la dirección de Esteve Espinosa García, actuó durante el pasacalles y también durante en el concierto que tuvo lugar en el Auditorio Municipal, que fue la actividad central de la jornada. Entre los temas que interpretaron, destacaron el pasodoble Amparito Roca –que este año cumple su centenario–, del músico barcelonés Jaime Teixidor –, y Poeme Montagnard, del belga Jan van der Roost.

Por su parte, la Societat Musical – Artística de Picassent era el otro conjunto invitado al encuentro, dirigido por Víctor Soria Urios. La banda local Riba-roja de Túria, anfitriona del ciclo, actuó bajo la batuta de José Pascual Arnau Paredes.

Ara Sona Riba-roja es una actividad que se enmarca en la iniciativa Som Riu, impulsada por el consistorio y la Societat Unió Musical. Tiene como objetivo fomentar el intercambio cultural y la difusión del patrimonio bandístico.