El IDESCAT (Instituto de Estadística de Catalunya) ha publicado, como cada año, su índice socioeconómico territorial, con datos muy relevantes sobre la población de cada uno de los municipios de Catalunya. Entre los datos recogidos por los expertos, hay el porcentaje de población ocupada, el de trabajadores de baja calificación , el de la población de estudios bajos , el de la población joven sin estudios postobligatorios , el de los extranjeros de países de renta baja o media y la cifra media de la renta por persona en cada municipio .

Con respecto a la población ocupada de Catalunya, es decir, el porcentaje de la población de 20 a 64 años afiliados a la Seguridad Social, un pueblo de Lleida es el que sale peor parado en toda Catalunya. Se trata de Talarn, al Pallars Jussà, que sólo tiene un 37,1% de población ocupada. El segundo pueblo de la lista con menos trabajadores, de hecho, también está en la demarcación de Lleida. En concreto, en la Vall d'Aran: Bausen. El municipio aranés tiene un 39,3% de población ocupada, muy por debajo del 45% de Forès, en la Conca de Barberà, que se queda con la tercera posición por debajo del ranking.

El pueblo con más población activa laboralmente Es Picado, en el Berguedà, con un 86%, pero lo sigue un pueblo de la provincia de Lleida: Lladurs, en el Solsonès. Con 185 habitantes, tiene un 85,3% de la población ocupada.