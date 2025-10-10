Miles de flores de papel de Oncolliga contra el cáncer

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Los barrios de Lleida acogieron ayer 17 paradas de la fundación Oncolliga Comarques de Lleida, donde sus voluntarias vendieron flores de papel elaboradas por ellas mismas. En total, se confeccionaron 15.000 rosas de diferentes colores. Desde la entidad señalaron que en esta ocasión el dinero recaudado se destinará a financiar la investigación contra el cáncer. De esta forma, Oncolliga dará los fondos a la Marató de TV3 y CatRàdio, que este año dedica su edición a la investigación oncológica. Gracias a la iniciativa de la entidad se han podido financiar diferentes proyectos y equipamientos médicos, como la pasada edición, en la que adquirieron dos equipos para el diagnóstico precoz del cáncer de pulmón.