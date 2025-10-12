Protección Civil mantiene la alerta por chubascos intensos este domingo

Imagen de archivo de una calle de Amposta afectada miedo el temporal.Jordi Marsal / ACN

Protecció Civil mantiene hoy domingo la alerta del plan Inuncat por las lluvias intensas. La pasada noche y esta madrugada se han registrado pocos incidentes, aunque hasta las 12.00 horas el teléfono de emergencias 112 ha recibido 17 llamadas. Un tercio (5 llamadas) han siete provenientes del Tarragonès.

Los Bombers de la Generalitat no han realizado salidas por los chubascos, aparte de revisiones de pequeños desprendimientos.

Las acumulaciones más importantes de las últimas 24 horas se han registrado en las Terres de l'Ebre, concretamente al Baix Ebre y al Montsià. Con datos como los 92,5 litros en Mas de Barberans, 92,1 litros en el PN de los Puertos o 87,4 en Santa Bàrbara, según las estaciones del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).

Protecció Civil pide prudencia en los desplazamientos y en las actividades en el exterior.