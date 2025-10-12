Una tarde solidaria llena de ritmo e inclusión en el Club Tennis Lleida

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Ayer por la tarde el Club Tennis Lleida acogió una jornada solidaria llena de diversión en la que moda, música y solidaridad se unieron por una buena causa en beneficio de la asociación Down Lleida. El evento, organizado por Antonieta Marbà, comenzó a las 17.15 horas e incluyó diferentes actividades y sorpresas. Entre ellas, tuvo lugar una batucada, un desfile inclusivo con la participación de modelos de Down Lleida y un taller de baile a cargo del Grup Lleida Country y de Nune & Iván, que ofrecieron exhibiciones de bachata, salsa y kizomba. La fiesta siguió con varios espectáculos musicales, como la actuación del cantautor Juan Antonio Herreros y de DJ Nocte, que amenizó toda la jornada con sus ritmos electrónicos. El tardeo finalizó sobre las 20.00 horas y contó también con la colaboración del grupo Amics de la Foto de Lleida, que se encargó de inmortalizar los momentos más memorables de la fiesta. El objetivo de este evento solidario fue recaudar fondos y visibilizar la labor que realiza Down Lleida a favor de la inclusión social.