Avance científico sobre la atrofia muscular espinal

Un equipo liderado por Rosa Maria Soler (de la Universitat de Lleida y responsable del grupo Unidad de Señalización Neuronal del IRBLleida) y Antonio Pérez Pulido y Manuel Muñoz (de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla) ha identificado una diana biológica para combatir la Atrofia Muscular Espinal (AME), una enfermedad rara neurodegenerativa. Se trata de la esfingomielinasa ácida, una enzima implicada en el metabolismo de los lípidos del sistema nervioso. El hallazgo abre la puerta a nuevas estrategias terapéuticas basadas en fármacos existentes. El trabajo se ha publicado en Biomedicine & Pharmacotherapy. La AME afecta a uno de cada 8.000 nacimientos, una de cada 40 personas es portadora y tiene la tasa de mortalidad más alta de todas las enfermedades hereditarias.