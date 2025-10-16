Un vecino de un pequeño pueblo de Lleida, investigado por atropellar y matar una vaquilla con un quad en Valladolid

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Valladolid investiga un residente de Rosselló (Segrià), de 39 años, como presunto autor de un delito contra los animales después de atropellar mortalmente una vaquilla con su quad durante un encierro celebrado en Bolaños de Campos (Valladolid) este octubre. El incidente provocó la muerte instantánea del animal en un acontecimiento festivo que ha acabado con diligencias judiciales abiertas contra el conductor.

Los hechos tuvieron lugar el 3 de octubre durante la fiesta popular conocida como 'Encierro de Salvo'. Según han confirmado fuentes oficiales, una de las vaquillas salió del recinto improvisado formado por los vehículos de los participantes. Fue en este momento cuando el conductor del quad, vecino de la localidad leridana, embistió el animal causándole la muerte inmediata. Aunque el hombre intentó huir del lugar, varios vecinos lo identificaron rápidamente como el responsable del atropello, hecho que ha permitido a las autoridades iniciar la investigación correspondiente.

Les denuncias presentadas por el alcalde de Bolaños de Campos y el ganadero organizador del acontecimiento han sido determinantes para abrir el caso. Además, las autoridades han constatado que el vehículo implicado tenía la ITV caducada en el momento de los hechos, lo cual podría comportar sanciones adicionales. La Guardia Civil ha trasladado las diligencias instruidas tanto al Juzgado de Instrucción de Guardia de Valladolid como a la Fiscalía del Audiencia Provincial.

El investigado se enfrenta apenas que podrían oscilar entre los 6 y los 18 meses de prisión o, alternativamente, multas de entre 18 y 24 meses por un presunto delito contra los animales.