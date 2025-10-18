Muere el periodista y ex-director de TV3 Enric Canals a los 73 años

Publicado por A CN . Creado: Actualizado:

El periodista y productor audiovisual Enric Canals Cussó ha muerto este sábado amb 73 años, según ha avanzado la ACN. Nacido en Tiana en 1952, fue parte del equipo fundacional de Televisió de Catalunya, de la cual fue el segundo director, entre 1984 y 1989.

Canals trabajó para varios diarios, como 'El País' o 'Diario de Barcelona', y también tiene recorrida a Ràdio Barcelona. Más adelante, dirigió 'a El Observador' y fue el fundador de la productora audiovisual Mercuri SGP.

También fue miembro del Consell Audiovisual de Catalunya, director general de difusión de la Generalitat de 1997 a 2001 y delegado en Catalunya del grupo Vocento.

Principalmente se dedicó a la producción de programas y series para la televisión, sobre todo de género documental y contenido histórico. Entre ellas, está Te'n recordes?', 'Els dies que van canviar la nostra vida', 'Aquest temps, aquest país', 'Aquell 1898', 'A l'ombra de la Gran Guerra' o 'Classificació A.C.R.', con el que ganó en 1996 el Premi Òmnium Cultural a mejor programa de televisión. Este se basaba en los informes de la policía franquista sobre personalidades e instituciones contrarias a la dictadura.

Esta serie se tradujo más tarde en el libro 'Sota Control (ACR)', escrito con Ramon Perelló. ¿Canals también es el autor de los libros 'Te'n recuerdes...?' (Crònica sentimental), escrito con Joaquim Roglan; 'Aquell 98', con Jesús Conte; y 'Delators. La justícia de Franco'.

Con respecto a las distinciones, en el 2013 ganó el Premio Godó de reporterismo y ensayo periodístico por la obra 'Pujol Catalunya'. Finalmente, en el 2012 coprodujo la película 'El perfecto desconocido', dirigida por Toni Bestard.