Alerta por una nueva estafa con falsas multas de tráfico vía SMS

Les autoridades han emitido recientemente un aviso para advertir a la ciudadanía sobre una nueva ola de fraudes digitales que suplantan la identidad de la Dirección General de Tráfico (DGT). Los ciberdelincuentes envían mensajes SMS o correos electrónicos informando de supuestas multas de tráfico e instan a la víctima a efectuar un pago inmediato para evitar un recargo.

El método, cada vez más común, juega con la prisa y la confusión de los usuarios. Al cliquear el enlace que incluyen los mensajes, las víctimas acceden a páginas web falsas que imitan el aspecto oficial de la DGT, donde se les piden datos personales y bancarios. A partir de aquí, los estafadores pueden acceder a las cuentas y robar el dinero.

Desde la DGT recuerdan que no se envían notificaciones de sanciones por SMS ni por correo electrónico, y que cualquier comunicación que solicite un pago a través de un enlace es sospechosa. Se recomienda no facilitar datos personales, verificar siempre con canales oficiales y mantener actualizados los sistemas de seguridad y antivirus.

Los expertos en ciberseguridad insisten en que la mejor defensa es la prudencia y la verificación: “Si tienes dudas, no pagues ni cliquees ningún enlace —contacta directamente con la DGT o consulta tu sede electrónica”, han remarcado.