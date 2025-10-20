Torrelameu celebra el 20 aniversario del Premi Miquel Viladrich

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Torrelameu acogió ayer la entrega de la edición número 20 del Premi Miquel Viladrich, un certamen que impulsa la creación artística en Ponent. El ganadador en la categoría de Artes Visuales fue Ignasi Prat Altamira, con el proyecto Iconografies del record, mientras que en la categoría de Pintura se impuso Gala Knörr Sierra, con la obra Non dago nire etxea (Dónde está mi casa). La vicepresidenta del IEI, Estafania Rufach, presidió el acto.