Torres de Segre muestra su pasión por los ‘clicks’

Torres de Segre clausuró a última hora de la tarde de ayer la tercera edición de la Expo Playmobil, con una excelente participación en la que se exhibieron cerca de 40 grandes maquetas. La muestra reunió a un público familiar y a los amantes de los clicks. El acontecimiento, organizado por la asociación PlayChic, también tenía un componente solidario y, en esta edición, los tres euros de la entrada se destinarán a la asociación Piel de Mariposa que lucha contra la enfermedad rara piel de mariposa, que sufre Júlia, una niña vecina del municipio y una de las cuatro que sufren este problema en la demarcación de Lleida.

El certamen contó con la participación de expositores de Madrid y Alemania, y destacó la implicación infantil, con 22 obras creadas por niños de entre 3 y 12 años. La muestra ofrecerió actividades complementarias como pintacaras, talleres de manualidades, sorteos y juegos como busca el click. Todas las actividades tuvieron lugar en el pabellón municipal de Torres de Segre. La muestra abrió el viernes por la tarde y finalizó ayer a las 20.00 horas.