Concierto de clausura del ciclo Segrià Corals en Alguaire

Imagen de grupo al final del concierto coral el domingo por la tarde en la ermita Mare de Déu del Merli de Alguaire. - CONSELL COMARCAL DEL SEGRIÀ

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Más de 130 persones asistieron el domingo al concierto de clausura del ciclo Segrià Corals, que tuvo lugar en la ermita de la Mare de Déu del Merli, en Alguaire. El acto contó con la asistencia del presidente del consell comarcal del Segrià, David Masot, y la directora de los servicios territoriales de Cultura, Montserrat Parra, entre otras autoridades. Actuaron las dos corales de Alguaire: Bell Camp, dirigida por Ramon Curcó, y Ginestell, con Agnès Sellés y Laura López al frente. Las dos formaciones interpretaron juntas el Virolai, Stella Splendens y Els Segadors. También hubo un refrigerio.