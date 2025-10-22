Distinción para 3 comercios de la Noguera y Solsona

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La charcutería-carnicería París, de Balaguer, fue galardonada ayer con el Premi al Comerç Més Innovador, dotado con 3.000 euros. Lo recibió en el marco de los Premis Nacionals de Comerç, entregados en el Palau de la Generalitat y que también distinguieron a otras dos firmas leridanas por sus cien o más años de trayectoria: el Restaurant Cal Farré de Vallfogona de Balaguer y Ca la Carme Gras de Solsona. El Govern destacó que, desde su inicio en 1983, la carnicería París de Balaguer se ha convertido en “un símbolo de excelencia, innovación y compromiso con el comercio local y el oficio de carnicero, creando una amplia gama de productos artesanales exclusivos que combinan sabor, sostenibilidad y presentación visual atractiva”.

Por su parte, el Forn Cabrianes, de Sant Fruitós de Bages, se llevó el Premi Nacional de Comerç, dotado con 8.000 euros, reconociendo su “gran capacidad de adaptación” en sus más de 90 años de historia y su apuesta por la innovación tecnológica. Asimismo, la tienda Integra-Taller de Paper, de Olot, fue distinguida con el Premi al Comerç més Sostenible, dotado con 3.000 euros.