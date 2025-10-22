Una entidad animalista denuncia la muerte de varios gatos en una colonia de Balaguer

Publicado por acn Creado: Actualizado:

La Fundación para el Asesoramiento y Acción en Defensa de los Animales (FAADA) ha presentado una denuncia penal en el Juzgado de Instrucción de Balaguer, y también una denuncia administrativa, por un supuesto delito continuado de maltrato animal por omisión. Lo han hecho por una colonia de gatos comunitarios, situada en un recinto de la capital de la Noguera y gestionado desde hace años por la asociación local ‘SOS Bigotis de Balaguer’, que se habría visto gravemente afectada después de que los arrendatarios del espacio cambiaran el candado de acceso, impidiendo así la entrada de la cuidadora autorizada por el Ayuntamiento. Los animalistas aseguran que había un acuerdo previo con la propiedad y ahora han muerto varios gatos.

FAADA asegura que por ley, los ayuntamientos son responsables de la gestión de las colonias felinas y tienen que garantizar que las personas cuidadoras autorizadas puedan acceder a los recintos, incluso cuándo estos son de titularidad privada. El hecho de negar el acceso puede derivar en responsabilidad administrativa y penal, al comprometer la vida y el bienestar de los animales, según la Fundación.

En las últimas semanas, FAADA dice haberse reunido con el Ayuntamiento de Balaguer para instarlo a tomar medidas urgentes y efectivas que eviten nuevas muertes, garantizando el acceso continuado a la colonia y el cumplimiento de la ley. La abogada de la asociación, Anna Estarán, apunta que a pesar de conocer la situación desde hace cerca de un año, el consistorio no ha actuado con la “rapidez y contundencia necesarias”. Esta falta de intervención habría permitido que los hechos se agraven y que siga habiendo muertes que se podrían evitar, según Estarán.

En ambas denuncias, FAADA pide tomar medidas cautelares inmediatas que aseguren la alimentación, hidratación y atención veterinaria de los gatos y exige al Ayuntamiento que cumpla con sus obligaciones legales de supervisión y protección de las colonias felinas.