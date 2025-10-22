La Banda Municipal de Lleida rompe barreras con su música

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

Más de 430 personas disfrutaron ayer del concierto de la Banda Municipal de Lleida en el Auditori Enric Granados, con motivo de la primera edición de La Banda ens Apropa, una iniciativa impulsada por Apropa Cultura para que la música en directo llegue a personas y colectivos en situación de vulnerabilidad. La Banda interpretó un repertorio repleto de temas conocidos, con piezas de musicales como Los Miserables, El Fantasma de la Ópera, Mamma Mia!, El Rey León y Mecano.

“Se trata de un concierto con características especiales pensadas para dar respuesta a las necesidades de la treintena de entidades sociales de una decena de municipios leridanos que nos acompañan”, explicó Miriam Arnaz, mediadora de Apropa Cultura en Lleida y Pirineus. “La cita tiene un horario accesible –a las 11.00 de la mañana, a diferencia del resto de propuestas que programa el Auditori–, una entrada flexible y relajada –las puertas de la sala se abren una hora antes para que los usuarios con silla de ruedas, caminadores o muletas puedan acceder tranquilamente–, y las luces del espacio permanecen abiertas durante la función”. Asimismo, la entrada de ayer tenía un precio máximo de tres euros, como sucede con todas las propuestas que programa Apropa Cultura. “Una de las primeras barreras que derribamos es la económica. En esta ocasión, incluso algunas entidades que no pueden asumir el coste han venido becadas por el Auditori”, aseguró Arnaz.

“Estamos muy agradecidos a Apropa Cultura, ya que nos facilita mucho el trabajo”, admitió Elvira Picó, de la Fundació Esclerosi Múltiple. “Los profesionales pueden acompañar a nuestros usuarios a este tipo de actividades dentro de su horario laboral”, apuntó.

Equipamientos colaboradores

Por su parte, Amàlia Atmetlló, tècnica de mediación del Auditori, afirmó que “como equipamiento municipal, tenemos que abrir nuestras puertas para garantizar el acceso universal a la cultura a toda la ciudadanía”.

A parte del Auditori, entre los otros equipamientos de la ciudad que colaboran con Apropa Cultura y programan conciertos y espectáculos de todo tipo, se encuentran el Teatre Municipal de l’Escorxador, el teatro de La Llotja, el Museu Morera, la Fundació Sorigué y, próximamente, el Museu de Lleida, según Arnaz.