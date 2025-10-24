Detenido el hombre que apuñaló y le robó el móvil a otro en la Bordeta

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el jueves por la tarde al hombre que el pasado 8 de octubre apuñaló otro en el barrio de la Bordeta de Lleida. El hombre detenido, de 27 años, tiene más de treinta antecedentes.

Todo pasó en la calle Hostal de la Bordeta, cuando, hacia las 18:30, un hombre que iba con patinete eléctrico fue detenido por unos hombres. Uno de ellos lo amenazó con un arma blanca y, después de hacerle un golpe en la cabeza, le quitó el patinete.

La víctima del robo cogió una bicicleta de un amigo y persiguió al ladrón para recuperar el patinete. A pocos metros lo interceptó y, cuando le pidió que le devolviera el patinete, el agresor le apuñaló el brazo con un cuchillo y le robó el teléfono móvil.

Ahora el presunto responsable de los hechos pasará a disposición judicial en el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Lleida.