Móviles en la ESO: Educación aclara si se pueden utilizar para colonias y viajes escolares

El Departamento de Educación de la Generalitat de Catalunya ha establecido excepciones a la prohibición del móvil en los centros educativos durante la etapa obligatoria. Este curso se permite el uso de dispositivos móviles en colonias, viajes de fin de curso y estancias en el extranjero mediante programas como Erasmus u otros intercambios estatales e internacionales. Asimismo, la normativa contempla que los alumnos con enfermedades o necesidades especiales puedan utilizar estos dispositivos cuando sean imprescindibles.

Conviene recordar que la prohibición general de teléfonos móviles entró en vigor este curso escolar y afecta tanto al horario lectivo como no lectivo, incluyendo el servicio de recogida, entradas y salidas del centro, recreos, comedores y actividades extraescolares. Según la normativa vigente, si un estudiante lleva un móvil al centro, este debe permanecer apagado y guardado en un lugar específico determinado por cada institución educativa, garantizando así el cumplimiento de las directrices establecidas.

Expansión del proyecto Patis Vius en Lleida

Paralelamente a estas medidas sobre dispositivos móviles, la Paeria de Lleida anunció que el próximo lunes comenzará una nueva edición del proyecto Patis Vius, una iniciativa que busca transformar los patios escolares en espacios de ocio seguro para los vecinos. Tras el éxito de la primera edición, en la que participaron los colegios Príncep de Viana y Els Mangraners, se incorporan ahora tres nuevos centros: Joan XXIII, Joan Maragall y Sant Josep de Calassanç. Estos centros abrirán sus patios durante las tardes de lunes a viernes, donde entidades del barrio ofrecerán actividades gratuitas para fomentar la convivencia y el aprovechamiento de los espacios públicos.